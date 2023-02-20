Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна сумма, за которую Днепр-1 может выкупить контракт Пеглоу
Главное, чтобы парень смог себя зарекомендовать
Фото: СК Дніпро-1
В январе этого года "
Днепряне арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа.
Сейчас стала известна сумму, за которую "Днепр-1" сможет выкупить контракта бразильца.
По данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, сумма выкупа составлял 600 тысячах евро.
Напомним, что бразилец дебютировал за днепрян 16 февраля, когда вышел на замену во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа (0:1).
Популярное сейчас
- Экс-защитник молодежной сборной Украины завершил карьеру - СМИ
- Цыганков будет звездой Жироны, Зина - ТОП, но Арсенал не станет чемпионом. Влог Роберто Моралеса
- "Я смотрел все матчи Арсенала". Малиновский назвал своего кумира детства
- "Прощай, Динамо": воспитанник киевлян неожиданно покинул клуб
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО