Известна сумма, за которую Днепр-1 может выкупить контракт Пеглоу

В январе этого года " Днепр-1 " на год арендовал у "Интернасьонала" 21-летнего бразильского хавбека Жаона Пеглоу.

Днепряне арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Сейчас стала известна сумму, за которую "Днепр-1" сможет выкупить контракта бразильца.

По данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, сумма выкупа составлял 600 тысячах евро.

Напомним, что бразилец дебютировал за днепрян 16 февраля, когда вышел на замену во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа (0:1).