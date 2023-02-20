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Известна сумма, за которую Днепр-1 может выкупить контракт Пеглоу

Премьер-лига
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Главное, чтобы парень смог себя зарекомендовать

Известна сумма, за которую Днепр-1 может выкупить контракт Пеглоу

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В январе этого года "Днепр-1" на год арендовал у "Интернасьонала" 21-летнего бразильского хавбека Жаона Пеглоу.

Днепряне арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа.

Сейчас стала известна сумму, за которую "Днепр-1" сможет выкупить контракта бразильца.

По данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, сумма выкупа составлял 600 тысячах евро.

Напомним, что бразилец дебютировал за днепрян 16 февраля, когда вышел на замену во втором тайме первого матча 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа (0:1).

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В статье: Игорь Цыганык СК Днепр-1 Жоан Пеглоу
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Источник:
Football Hub

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