Ингулец подпишет вингера и защитника Ворсклы

Петровский "Ингулец" намерен подписать на постоянной основе двух игроков " Ворсклы ".

По информации ТаТоТаке, петровцы намерены подписать Юрия Козыренко и Максима Мельничука.

Воспитанник "Динамо" Козыренко по амплуа – левый вингер. Он перешел в "Ворсклу" из белорусской "Ислочи", провел в текущем сезоне 6 матчей и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы. Также отдал 1 ассист

Мельничуку – 23 года, его позиция – левый защитник. Сыграл за полтавчан в текущем сезоне 3 матча без результативных действий.