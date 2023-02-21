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Ингулец подпишет вингера и защитника Ворсклы

Премьер-лига
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Петровцы также ищут усиление

Ингулец подпишет вингера и защитника Ворсклы

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Петровский "Ингулец" намерен подписать на постоянной основе двух игроков "Ворсклы".

По информации ТаТоТаке, петровцы намерены подписать Юрия Козыренко и Максима Мельничука.

Воспитанник "Динамо" Козыренко по амплуа – левый вингер. Он перешел в "Ворсклу" из белорусской "Ислочи", провел в текущем сезоне 6 матчей и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы. Также отдал 1 ассист

Мельничуку – 23 года, его позиция – левый защитник. Сыграл за полтавчан в текущем сезоне 3 матча без результативных действий.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТаТоТаке

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