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Ингулец подпишет вингера и защитника Ворсклы
Петровцы также ищут усиление
Фото: ФК Інгулець
Петровский "Ингулец" намерен подписать на постоянной основе двух игроков "
По информации ТаТоТаке, петровцы намерены подписать Юрия Козыренко и Максима Мельничука.
Воспитанник "Динамо" Козыренко по амплуа – левый вингер. Он перешел в "Ворсклу" из белорусской "Ислочи", провел в текущем сезоне 6 матчей и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы. Также отдал 1 ассист
Мельничуку – 23 года, его позиция – левый защитник. Сыграл за полтавчан в текущем сезоне 3 матча без результативных действий.
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