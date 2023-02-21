  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер Александрии травмировался на сборе – он пройдет курс лечения в Италии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Александрии травмировался на сборе – он пройдет курс лечения в Италии

Премьер-лига
(1 голосов)

Повреждение требует хирургического вмешательства

Лидер Александрии травмировался на сборе – он пройдет курс лечения в Италии

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Один из лидеров "Александрии" Кирилл Ковалец надолго выбыл из игры, сообщает FootBoom.

29-летний украинский полузащитник получил травму колена и пропустил почти все товарищеские игры "горожан". По информации источника, повреждение серьезное и требует хирургического вмешательства. На лечение Ковалец отправится в Рим.

В первой половине текущего сезона Кирилл принял участие в 9 матчах, в которых забил один гол.

Читайте такжеПодготовка выходит на финишную прямую. Таблица спаррингов клубов УПЛ
По теме
yellow-arrow
ФК Львов одержал победу в спарринге с молдавским клубом
yellow-arrow
Ингулец подпишет вингера и защитника Ворсклы
yellow-arrow
Известна сумма, за которую Днепр-1 может выкупить контракт Пеглоу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Footboom

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде