Лидер Александрии травмировался на сборе – он пройдет курс лечения в Италии

Один из лидеров "Александрии" Кирилл Ковалец надолго выбыл из игры, сообщает FootBoom.

29-летний украинский полузащитник получил травму колена и пропустил почти все товарищеские игры "горожан". По информации источника, повреждение серьезное и требует хирургического вмешательства. На лечение Ковалец отправится в Рим.

В первой половине текущего сезона Кирилл принял участие в 9 матчах, в которых забил один гол.