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Лидер Александрии травмировался на сборе – он пройдет курс лечения в Италии
Повреждение требует хирургического вмешательства
Фото: ФК Александрия
Один из лидеров "Александрии" Кирилл Ковалец надолго выбыл из игры, сообщает FootBoom.
29-летний украинский полузащитник получил травму колена и пропустил почти все товарищеские игры "горожан". По информации источника, повреждение серьезное и требует хирургического вмешательства. На лечение Ковалец отправится в Рим.
В первой половине текущего сезона Кирилл принял участие в 9 матчах, в которых забил один гол.
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Источник:Footboom
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