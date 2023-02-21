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ФК Львов одержал победу в спарринге с молдавским клубом

Премьер-лига
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Благодаря голу Артура Ременяка

ФК Львов одержал победу в спарринге с молдавским клубом

Фото: ФК Львів/ Автор - Olexandr Makarchuk

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В понедельник, 20 февраля, "Львов" провел очередной спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником подопечных Олега Дулуба стал молдавский клуб "Бэлць". Встреча завершилась минимальной победой львовян - отличился Артур Ременяк.

Ранее львовский клуб уступил "Руху" U-19 (1:2), "Люсенгу" (0:2) и грузинскому "Самгурали" (2:3), сыграл вничью с командой "Львова" U-19 (0:0), "Железничаром" (0:0), "Насафом" (0:0), и турецким "Бандырмаспором" (0:0), а также обыграл "Вечисту" (2:0) и грузинское "Торпедо" (1:0).

Заключительный поединок на турецком сборе "Львов" сыграет против "Б-93" (Дания) 23 февраля.

Контрольный матч
ФК "Львов" - "Бэлць" 1:0
Гол: Ременяк.
ФК "Львов" (стартовый состав): игрок на просмотре, Никитюк, Сасовский, Вовкун, Мыхайлив В., Мыхайлив Р., Мильченко, Ременяк, Эсеола, Бугай, Алибеков.

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