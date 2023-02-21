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"Я хочу понять это изнутри". Селезнев - о тренерских курсах
Это решение было запланировано давно
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Украинский форвард Евгений Селезнев, контракт которого принадлежал закарпатскому "Минаю" и о расторжении официально не сообщали, рассказал о решении приступить к обучению на тренерских курсах.
– Евгений, почему решили начать обучение на тренерских курсах именно сейчас?
– Это решение было запланировано давно. Я хочу понять это изнутри, мне это интересно. Хочу научиться чему-то, чего я не знал, будучи футболистом.
– Вы в будущем видите себя тренером или это пока исключительно для саморазвития?
– Разное может быть. Просто знаете, я всегда объективно смотрю на вещи и не понимаю, когда некоторые люди до получения диплома были одними, а потом резко переобуваются и становятся совсем другими. Я хочу понять почему.
Я знаю, что, конечно, не переобуюсь.
Повторюсь, мне интересно: хочу пройти эту школу и понять, правильно ли тренируют некоторые люди. Просто у меня есть опыт работы с топ-тренерами и я знаю, как это должно быть. Теперь мне хочется и научиться, и понять для себя.
– Означает ли это, что ваша игровая карьера уже закончена?
– Отвечу так: все скоро все узнают, - заявил Селезнев в комментарии Fanday.
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