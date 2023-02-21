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Металлист - Абдыш-Ата: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Первый из двух спаррингов харьковчан сегодня
Фото: ФК Металіст / Автор невідомий
На сегодня харьковский клуб запланировал два контрольных матча. В первом из них сыграют резервисты и молодежь "Металлиста". Соперником будет "Абдыш-Ата" из города Кант. В 2022 году этот клуб выиграл чемпионат Кыргызстана и в следующем сезоне будет выступать в Кубке АФК.
Контрольный матч
21 февраля. Начало в 10:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Абдыш-Ата" (Кант, Кыргызстан)
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