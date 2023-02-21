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Металлист арендовал голкипера из Первой лиги
В соглашении прописана опция выкупа игрока
Фото: Instagram
Голкипер перволигового "Кремня" Даниил Ермолов стал игроком "Металлиста".
Как сообщает пресс-служба кременчугского клуба, 22-летний вратарь будет выступать за харьковчан на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на полгода и включает опцию выкупа.
Ермолов перешел в "Кремень" осенью 2021 года. В нынешнем сезоне кипер принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 20 мячей и два раза сохранил свои ворота на замке. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.
Напомним, этой зимой "Металлист" потерял вратаря Александра Рыбку, который перебрался в ФК "Львов".
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