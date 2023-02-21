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Александрия прекратила сотрудничество с полузащитником Демченко
Хавбек получил статус свободного агента
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Демченко.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Футболист получил статус свободного агента.
Ранее сообщалось, что хавбек не вписывается в систему игры нового главного тренера команды Руслана Ротаня. Ожидается, что он продолжит карьеру в "Черноморце".
Демченко присоединился к "Александрии" летом 2021 года. В нынешней кампании 27-летний хавбек отыграл 13 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Ранее он выступал за винницкую "Ниву", тернопольскую "Ниву", "Кремень" и "Металлист 1925". Также он поиграл за итальянские "Абано Кальчо" и "Портуенсе".
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