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Александрия прекратила сотрудничество с полузащитником Демченко

Премьер-лига
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Хавбек получил статус свободного агента

Александрия прекратила сотрудничество с полузащитником Демченко

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Александром Демченко.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Футболист получил статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что хавбек не вписывается в систему игры нового главного тренера команды Руслана Ротаня. Ожидается, что он продолжит карьеру в "Черноморце".

Демченко присоединился к "Александрии" летом 2021 года. В нынешней кампании 27-летний хавбек отыграл 13 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Ранее он выступал за винницкую "Ниву", тернопольскую "Ниву", "Кремень" и "Металлист 1925". Также он поиграл за итальянские "Абано Кальчо" и "Портуенсе".

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В статье: ФК Александрия Александр Демченко
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Источник:
fco.com.ua

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