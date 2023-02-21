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Металлист проиграл в контрольном матче клубу из Кыргызстана
Харьковчане ответили одним голом
fcmetalist.com.ua
Во вторник, 21 февраля, "Металлист" сыграл очередной контрольный спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником харьковчан стал представитель Кыргызстана "Абдыш-Ата".
В составе украинского клуба единственный гол забил Геннадий Синчук, который реализовал пенальти в начале второго тайма.
Сегодня "Металлист" сыграет еще и против действующего чемпиона Латвии "Валмиеры". Старт поединка - в 15:30 по Киеву.
Контрольный матч
"Металлист" – "Абдыш-Ата" 1:3
Голы: Синчук, 49 (с пенальти) – Чарыев, 10, Цканьян, 23, Кожухарь, 50 (с пенальти).
Стартовый состав "Металлиста": Шумилов, Дегтярь, Николишин, Горяинов, Шамич, Демченко, Влага, Венаттус, Синчук, Кайдалов, Красников.
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