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Металлист проиграл в контрольном матче клубу из Кыргызстана

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане ответили одним голом

Металлист проиграл в контрольном матче клубу из Кыргызстана

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Во вторник, 21 февраля, "Металлист" сыграл очередной контрольный спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником харьковчан стал представитель Кыргызстана "Абдыш-Ата".

В составе украинского клуба единственный гол забил Геннадий Синчук, который реализовал пенальти в начале второго тайма.

Сегодня "Металлист" сыграет еще и против действующего чемпиона Латвии "Валмиеры". Старт поединка - в 15:30 по Киеву.

Контрольный матч
"Металлист" – "Абдыш-Ата" 1:3
Голы: Синчук, 49 (с пенальти) Чарыев, 10, Цканьян, 23, Кожухарь, 50 (с пенальти).
Стартовый состав "Металлиста": Шумилов, Дегтярь, Николишин, Горяинов, Шамич, Демченко, Влага, Венаттус, Синчук, Кайдалов, Красников.

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В статье: Металлист (Харьков)
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