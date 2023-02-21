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Последний спарринг Вереса на сборах в Турции отменен
В этот день ровенчане проведут дополнительную тренировку
Фото: НК Верес
Спарринг между "Вересом" и чемпионом Кыргызстана "Абдыш-Ата" из города Кант, который должен был состояться в Турции 24 февраля - отменен. Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.
В этот день красно-черные проведут дополнительную тренировку.
25 февраля украинская делегация, которая в течение месяца базировалась в турецком Белеке, отправится домой в Ровно. После возвращения команда приступит к недельному циклу подготовки к первому весеннему матчу чемпионата Украины.
Напомним, в течение месяца в Турции команда Юрия Вирта провела пять спарринг-матчей. Ровенчане обыграли армянский "Пюник" - 1:0, сыграли вничью с "Полесьем" - 3:3 и "Ворсклой" - 0:0, победили эстонскую "Левадию" - 3:1 и уступили латвийской "Валмиере" - 2:3.
К слову, сегодня "Абдыш-Ата" обыграл в контрольном матче харьковский "Металлист".
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