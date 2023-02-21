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Последний спарринг Вереса на сборах в Турции отменен

Премьер-лига
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В этот день ровенчане проведут дополнительную тренировку

Последний спарринг Вереса на сборах в Турции отменен

Фото: НК Верес

Новина українською

Спарринг между "Вересом" и чемпионом Кыргызстана "Абдыш-Ата" из города Кант, который должен был состояться в Турции 24 февраля - отменен. Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

В этот день красно-черные проведут дополнительную тренировку.

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25 февраля украинская делегация, которая в течение месяца базировалась в турецком Белеке, отправится домой в Ровно. После возвращения команда приступит к недельному циклу подготовки к первому весеннему матчу чемпионата Украины.

Напомним, в течение месяца в Турции команда Юрия Вирта провела пять спарринг-матчей. Ровенчане обыграли армянский "Пюник" - 1:0, сыграли вничью с "Полесьем" - 3:3 и "Ворсклой" - 0:0, победили эстонскую "Левадию" - 3:1 и уступили латвийской "Валмиере" - 2:3.

К слову, сегодня "Абдыш-Ата" обыграл в контрольном матче харьковский "Металлист".

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
nkveres.com

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