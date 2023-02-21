Металлист во втором спарринге дня спас ничью с чемпионом Латвии. Видеообзор матча

Во вторник, 21 февраля, "Металлист" сыграл сразу два контрольных матча на сборах в Турции.

В утреннем матче молодежь харьковчан уступила представителю Кыргызстана "Абдыш-Ату" (1:3) , а вечером уже условная основа "Металлиста" провела спарринг с действующим чемпионом Латвии "Валмиерой".

В матче с латвийской командой харьковчане по ходу встречи проигрывали 1:3, но все-таки смогли свести матч вничью – ничья 3:3.

"Металлист" – "Валмиера" (Латвия) 3:3

Голы: Прядун (39), Демченко (84), Рязанцев (88, пен.) - Диоп (8), Тонисевс (12), Балодис (48)

"Металлист" (стартовый состав): Костик, Картушов, Порох, Мизюк, Романюк, Ралюченко, Пансенко, Коркишко, Багачинский, Бойчук, Прядун

Запасные: Ермолов, Зновенко, Чидомере, Пати, Демченко, Рязанцев, Николишин, Тепляков Н., Чайковский