Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист во втором спарринге дня спас ничью с чемпионом Латвии. Видеообзор матча
Харьковчане сыграли вничью с Валмиерой
Фото: fcmetalist.com
Во вторник, 21 февраля, "Металлист" сыграл сразу два контрольных матча на сборах в Турции.
В утреннем матче молодежь харьковчан
В матче с латвийской командой харьковчане по ходу встречи проигрывали 1:3, но все-таки смогли свести матч вничью – ничья 3:3.
"Металлист" – "Валмиера" (Латвия) 3:3
Голы: Прядун (39), Демченко (84), Рязанцев (88, пен.) - Диоп (8), Тонисевс (12), Балодис (48)
"Металлист" (стартовый состав): Костик, Картушов, Порох, Мизюк, Романюк, Ралюченко, Пансенко, Коркишко, Багачинский, Бойчук, Прядун
Запасные: Ермолов, Зновенко, Чидомере, Пати, Демченко, Рязанцев, Николишин, Тепляков Н., Чайковский
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Реал Мадрид. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 21.02.2023
- Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ
- Умер легенда Реала и почетный президент клуба на 84-м году жизни
- "Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО