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Легионер Кривбасса подписал новое соглашение с клубом

Премьер-лига
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Босниец будет играть за криворожан до 2024 года

Легионер Кривбасса подписал новое соглашение с клубом

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Рифетом Капичем.

Новое соглашение 27-летнего боснийца рассчитано до 2024 года.

Рифет стал игроком "красно-белых" в начале октября 2022 года. В первой части сезона УПЛ хавбек сыграл 10 матчей и забил 1 гол - победный в ворота "Ворсклы" (1:0). В общей сложности провел 850 минут на поле. В своем пассиве имеет два предупреждения.

Напомним, ранее "Кривбасс" продлил контракты с вратарем и форвардом.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рифет Капич
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Источник:
fckryvbas.com

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