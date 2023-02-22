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Легионер Кривбасса подписал новое соглашение с клубом
Босниец будет играть за криворожан до 2024 года
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Рифетом Капичем.
Новое соглашение 27-летнего боснийца рассчитано до 2024 года.
Рифет стал игроком "красно-белых" в начале октября 2022 года. В первой части сезона УПЛ хавбек сыграл 10 матчей и забил 1 гол - победный в ворота "Ворсклы" (1:0). В общей сложности провел 850 минут на поле. В своем пассиве имеет два предупреждения.
Напомним, ранее "Кривбасс" продлил контракты с вратарем и форвардом.
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