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Динамо и Галатасарай не смогли договориться о проведении спарринга

Премьер-лига
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До этого киевляне встречались с другим турецким клубом

Динамо и Галатасарай не смогли договориться о проведении спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" вело переговоры о проведении контрольного матча с местным "Галатасараем". Однако как сообщает Dynamo.kiev.ua, договориться о таком спарринге клубы, так и не смогли.

До этого киевляне столкнулись с проблемами во время проведения поединка с другим представителем Турции - "Аданой Демирспор" (0:0). В перерыве этой встречи турецкий клуб в ультимативной форме потребовал прекратить трансляцию игры, пригрозив в ином случае не выходить на второй тайм спарринга.

В ближайший планах "Динамо" товарищеский матч с латвийской "Валмиерой", который состоится в четверг, 23 февраля. Источник не исключает, что бело-синие могут провести еще одну игру, ведь сбор команды продлится до 27 февраля.

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua

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