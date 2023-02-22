Ингулец дозаявил молдавского хавбека, игравшего за дубль Динамо

"Ингулец" внес в заявку на вторую половину текущего сезона молдавского полузащитника Дмитрия Мандриченко.

Футболиста петровцы подписали еще зимой 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России он почти сразу отправился в аренду в люблинский "Мотор". Летом 2022-го Мандриченко вернулся в "Ингулец", но только сейчас он оказался в заявке клуба.

До этого атакующий хавбек, который может сыграть также в центре полузащиты и в нападении, выступал за юношескую команду "Ворсклы", резервистов киевского "Динамо", молдавские "Сфынтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто", а также грузинский "Сабуртало".