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Ингулец дозаявил молдавского хавбека, игравшего за дубль Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление в линию атаки

Ингулец дозаявил молдавского хавбека, игравшего за дубль Динамо

Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" внес в заявку на вторую половину текущего сезона молдавского полузащитника Дмитрия Мандриченко.

Футболиста петровцы подписали еще зимой 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России он почти сразу отправился в аренду в люблинский "Мотор". Летом 2022-го Мандриченко вернулся в "Ингулец", но только сейчас он оказался в заявке клуба.

До этого атакующий хавбек, который может сыграть также в центре полузащиты и в нападении, выступал за юношескую команду "Ворсклы", резервистов киевского "Динамо", молдавские "Сфынтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто", а также грузинский "Сабуртало".

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В статье: Ингулец (Петрово)
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