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Ингулец дозаявил молдавского хавбека, игравшего за дубль Динамо
Усиление в линию атаки
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
Футболиста петровцы подписали еще зимой 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России он почти сразу отправился в аренду в люблинский "Мотор". Летом 2022-го Мандриченко вернулся в "Ингулец", но только сейчас он оказался в заявке клуба.
До этого атакующий хавбек, который может сыграть также в центре полузащиты и в нападении, выступал за юношескую команду "Ворсклы", резервистов киевского "Динамо", молдавские "Сфынтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто", а также грузинский "Сабуртало".
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