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Келси: Счастлив быть в Шахтере. Это команда, которая помогает игрокам расти
Новичок донецкого клуба рассказал о своем переходе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Венесуэльский новичок "Шахтера" Кевин Келси дал свой первый комментарий в качестве игрока "горняков".
"Счастлив быть здесь, в этом большом клубе. Радуюсь, что меня пригласили. Сейчас пора присоединиться к команде и научиться с ней как можно больше. Все отлично меня приняли. Тарас Степаненко познакомил меня с командой. Очень рад этому. Мы говорили с ним о языках. Тарас поможет мне с английским, а я ему с испанским.
Я тренировался в составе сборной, когда со мной связались. Очень обрадовался. "Шахтер" – отличная команда, которая помогает игрокам расти. Это также способствовало тому, чтобы принять предложение и приехать сюда в хорошем настроении.
Буду играть под номером 18, потому что под ним я забил свой первый гол. Я смотрел игру "Шахтера" с "Реалом", видел борьбу "горняков" с большими клубами. В матчах "Шахтера" я вижу интенсивность игры своей команды, дисциплину. Также хочу научиться этому.
Прежде всего, в "Шахтере" я хочу адаптироваться к команде и партнерам, а потом уже помочь с голами и титулами. Что касается философии команды и тренера, то все отлично: высокая интенсивность, акцент на прессинге и других моментах, которые помогут нам добиваться своих целей.
Я просто желаю Украине идти дальше. Надеюсь, войну удастся завершить как можно быстрее, чтобы вернуться в более легкие времена", — сказал Келси.
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