Келси: Счастлив быть в Шахтере. Это команда, которая помогает игрокам расти

Венесуэльский новичок "Шахтера" Кевин Келси дал свой первый комментарий в качестве игрока "горняков".

"Счастлив быть здесь, в этом большом клубе. Радуюсь, что меня пригласили. Сейчас пора присоединиться к команде и научиться с ней как можно больше. Все отлично меня приняли. Тарас Степаненко познакомил меня с командой. Очень рад этому. Мы говорили с ним о языках. Тарас поможет мне с английским, а я ему с испанским.

Я тренировался в составе сборной, когда со мной связались. Очень обрадовался. "Шахтер" – отличная команда, которая помогает игрокам расти. Это также способствовало тому, чтобы принять предложение и приехать сюда в хорошем настроении.