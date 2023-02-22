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Динамо внесло изменения в расписание спаррингов на турецком сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне нашли еще одного соперника

Динамо внесло изменения в расписание спаррингов на турецком сборе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Расписание контрольных матчей киевского "Динамо" на сборе в Турции потерпело изменений.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", спарринг с латвийской "Валмиерой", проведение которого планировалось на завтра, перенесен на воскресенье, 26 февраля.

В четверг, 23 февраля, киевляне встретятся в контрольной игре с другим представителем Латвии – командой "Ауда" из города Кекава. Начало обоих матчей запланировано на 16:00 (по киевскому времени). Игры пройдут на поле спорткомплекса Mardan Stadium.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Галатасарай" не смогли договориться о проведении спарринга.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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