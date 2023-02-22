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Динамо внесло изменения в расписание спаррингов на турецком сборе
Киевляне нашли еще одного соперника
Фото: ФК Динамо Київ
Расписание контрольных матчей киевского "Динамо" на сборе в Турции потерпело изменений.
Как сообщает пресс-служба "бело-синих", спарринг с латвийской "Валмиерой", проведение которого планировалось на завтра, перенесен на воскресенье, 26 февраля.
В четверг, 23 февраля, киевляне встретятся в контрольной игре с другим представителем Латвии – командой "Ауда" из города Кекава. Начало обоих матчей запланировано на 16:00 (по киевскому времени). Игры пройдут на поле спорткомплекса Mardan Stadium.
Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Галатасарай" не смогли договориться о проведении спарринга.
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