Динамо внесло изменения в расписание спаррингов на турецком сборе

Расписание контрольных матчей киевского "Динамо" на сборе в Турции потерпело изменений.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", спарринг с латвийской "Валмиерой", проведение которого планировалось на завтра, перенесен на воскресенье, 26 февраля.

В четверг, 23 февраля, киевляне встретятся в контрольной игре с другим представителем Латвии – командой "Ауда" из города Кекава. Начало обоих матчей запланировано на 16:00 (по киевскому времени). Игры пройдут на поле спорткомплекса Mardan Stadium.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и "Галатасарай" не смогли договориться о проведении спарринга.