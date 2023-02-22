Тренер Ингульца: После ничьей с Динамо Поворознюк сводил всю команду в ресторан

Ассистент главного тренера "Ингульца" Младен Бартулович рассказал, как президент клуба Александр Поворознюк может поощрять команду за удачные игры.

"Поворознюк сразу же после матча может дать премию. Помню, с "Минаем" мы в меньшинстве на выезде вничью сыграли, так он премию дал нам как за победу.

Бартулович вспомнил, как после матча с "Динамо" (1:1, 18 августа 2021 года) в прошлом сезоне в Киеве Поворознюк повел всю команду в ресторан.

"После игры он меня и Шуста пригласил в VIP стадиона Динамо. А потом мы всей командой поехали на ужин в один из ресторанов Киева", – цитирует Бартуловича FanDay.

Напомним, Бартулович играл за "Ингулец" с 2020 по октябрь 2022 года. После чего хорват завершил карьеру и вошел в тренерский штаб петровской команды. Ранее он также выступал за "Днепр", "Кривбасс", киевский "Арсенал", "Карпаты", "Ворсклу" , польский "Медзь" и "Волынь".