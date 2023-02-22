Премьер-лига
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Днепр-1 и Динамо сыграют в воскресенье. УПЛ опубликовала расписание 17 тура
Главный матч тура состоится 12 марта
Дирекция
17-й тур
10 марта (пятница)
13:00. "Ингулец" – "Металлист"
11 марта (суббота)
13:00 "Минай" – "Александрия"
14:00. "Заря" – "Львов"
15:00. "Черноморец" – "Металлист 1925"
12 марта (воскресенье)
13:00. "Верес" – "Ворскла"
13:00. "Днепр-1" – "Динамо"
15:00. "Кривбасс" – "Шахтер"
15:00. "Рух" – "Колос"
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Источник:УПЛ
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