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Днепр-1 и Динамо сыграют в воскресенье. УПЛ опубликовала расписание 17 тура

Премьер-лига
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Главный матч тура состоится 12 марта

Днепр-1 и Динамо сыграют в воскресенье. УПЛ опубликовала расписание 17 тура

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17 тура УПЛ сезона 2022/23 годов.

17-й тур

10 марта (пятница)

13:00. "Ингулец" – "Металлист"

11 марта (суббота)

13:00 "Минай" – "Александрия"

14:00. "Заря" – "Львов"

15:00. "Черноморец" – "Металлист 1925"

12 марта (воскресенье)

13:00. "Верес" – "Ворскла"

13:00. "Днепр-1" – "Динамо"

15:00. "Кривбасс" – "Шахтер"

15:00. "Рух" – "Колос"

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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