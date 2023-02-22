Ингулец в последнем спарринге сборов с неприличным счетом разгромил юношескую команду Аланияспора

В среду, 22 февраля, петровский Ингулец провел свой завершающий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником петровцев была юношеская команда U-19 турецкого клуба Аланияспор.

Борьбы в матче не получилось – Ингулец разгромил соперника со счетом 6:0.

Таким образом, команда в хорошем настроении возвращается в Украину, где уже в субботу проведет свой матч УПЛ против Динамо.

Ингулец – Аланияспор U-19 (Турция) 6:0

Голы: Ситало -2, Головкин, Кравчук, Марусич

Стартовый состав Ингульца: Паламарчук, Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Козак, Козыренко, Ситало