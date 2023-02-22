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Ингулец в последнем спарринге сборов с неприличным счетом разгромил юношескую команду Аланияспора
Закрыли сбор на мажорной ноте
instagram.com/fcinhulets
В среду, 22 февраля, петровский
Соперником петровцев была юношеская команда U-19 турецкого клуба Аланияспор.
Борьбы в матче не получилось – Ингулец разгромил соперника со счетом 6:0.
Таким образом, команда в хорошем настроении возвращается в Украину, где уже в субботу проведет свой матч УПЛ против Динамо.
Ингулец – Аланияспор U-19 (Турция) 6:0
Голы: Ситало -2, Головкин, Кравчук, Марусич
Стартовый состав Ингульца: Паламарчук, Ченбай, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Козак, Козыренко, Ситало
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