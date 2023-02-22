SCM: За год полномасштабной войны Ахметов потратил на благотворительность 5 млрд гривен

Президент "Шахтера" и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов за год полномасштабной войны с Россией через свои активы (SCM, Фонд Рината Ахметова и " Шахтер ") передал в помощь Украине и украинцам 5 млрд грн (150 млн долларов).

Об этом говорится в официальном сообщении SCM.

Так, помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Подразделения получают амуницию, автомобили, дроны, специальные технические средства (тепловизоры, дальномеры, камеры и др.), фортификационные сооружения, одежду и обувь, аптечки и турникеты, рации, горючее и другие необходимые вещи. В частности, "Метинвест" разработал и серийно производит модульные укрытия для бойцов на передовой, способные выдержать даже артиллерийский снаряд. Таких изделий для ВСУ уже поставлено более 100.

Также металлургическая группа освоила производство бронестали. В настоящее время каждый десятый бронежилет в Украине изготовлен из стали "Метинвеста" – всего около 170 тысяч. Кроме того, из стали компании планируется изготовить около 5 тысяч печек для фронта.

Кроме общей помощи в 5 млрд грн, дополнительно 1 млрд грн (25 млн долларов) выделил Ахметов на проект "Сердце "Азовстали", являющийся частью "Стального фронта" и уже стартовавший. Он направлен на помощь военнослужащим подразделений Украины, которые находились в гарнизоне полностью окруженного Мариуполя с февраля по май 2022 года. В рамках программ проекта поддержка будет предоставляться как защитникам города, так и семьям пленных, без вести пропавших и погибших военнослужащих.

В сообщении также указано, что за весь 2022 год предприятия и бизнес инвестиционной группы SCM уплатили в бюджеты всех уровней 73,2 млрд грн налогов.

Напомним, что по оценкам Forbes на февраль 2022 года состояние Ахметова оценивалось в 13.7 млрд долларов. При этом, за год войны Ахметов потерял порядка 9.3 млрд долларов.