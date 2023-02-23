Ротань: Александрия меняет стиль игры, это не быстрый процесс

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итоги зимнего сбора команды в Турции.

— Руслан Петрович, команда вернулась в Украину. Насколько, по-вашему, игроки готовы к старту второго круга чемпионата?

— Все, что было запланировано тренерским штабом на зимние сборы, выполнено командой в полном объеме. Мы меняем стиль игры, это не быстрый процесс. Однако мы не останавливаемся и у нас есть к чему стремиться. Работа будет продолжаться и во время чемпионата. Мы должны добавлять с каждой игрой, становиться лучше и вместе бороться с недостатками.

— На самом деле, ваше настоящее знакомство с командой состоялось на сборах. Там вы смогли увидеть игроков в действии на футбольном поле против хороших соперников. Вы много экспериментировали с составом, особенно в первых спаррингах. Есть ли уже тренерский штаб видения, кто станет скелетом команды?

— В настоящее время костяк еще не сформирован. Вы правильно подметили. Мы действительно много работали над связями и проверяли в каждом спарринге разные схемы игры. Я не исключаю, что будут ротации на некоторых позициях в зависимости от качества игроков. Мы перестраиваемся в процессе. Работа продолжается. Она трудна как для футболистов, так и для тренерского штаба. К сожалению, это нельзя сделать через неделю или через месяц. Для этого нужно время. В конечном счете мы должны стать единственным механизмом. Мы над этим работаем и уже на пути к этому.

— Результаты спаррингов на сборах были не такими, каких ожидали наши болельщики. Но мы знаем, что в этом случае цифры на табло не первоочередные. Какие выводы сделал тренерский штаб по итогам контрольных поединков?

— Скорее всего, нужно говорить не о выводах, а о понимании. В этом плане нам с командой необходимо очень много работать. Я не скажу, что есть какая-то проблема, но донести, доказать и реализовать идею – это разные вещи. Это формируется на тренировках, закрепляется в игре. И игрок только тогда поверит в идею, когда увидит результат. Как тренер, я осознаю, что это непростой путь. Футболисты должны понимать, что они должны делать в конкретных эпизодах на своих позициях в поле. Это для них пока тяжеловато, нужно время, чтобы к этому прийти. Но прогресс уже есть. Пожалуй, самое простое – стать всей командой в защиту и забить один единственный гол. Однако мы стремимся к тому, чтобы игра, которую будет демонстрировать команда, в первую очередь нравилась болельщикам.

— К сожалению, на сборах не обошлось без потерь. Есть несколько травмированных игроков, а еще двое – Дришлюк и Демченко – по итогам сборов покинули команду. В связи с этим, планирует ли тренерский штаб привлекать в ряды основы игроков юношеской команды?

— Конечно, в будущем мы планируем привлекать наших юношей, потому что хотим видеть в основе больше наших воспитанников. Я вообще мечтаю о том, чтобы в команде был баланс – "возрастные игроки", "игроки среднего возраста" и "юноши". Над этим мы работаем уже сейчас, – подытожил Ротань.