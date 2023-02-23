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Ворскла официально отпустила двух футболистов в Ингулец

Премьер-лига
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Клуб из Петрово продолжает работу над комплектацией состава

Ворскла официально отпустила двух футболистов в Ингулец

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Защитник Максим Мельничук и полузащитник Юрий Козыренко покинули "Ворсклу" и присоединились к "Ингульцу". Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Оба футболиста перешли в команду в статусе свободных агентов. О сроках соглашения не разглашается, но по данным Transfermarkt контракты подписаны до 30 июня 2024 года.

23-летний воспитанник "Динамо" Козыренко по амплуа – левый вингер. Он перебрался в "Ворсклу" из белорусской "Ислочи", провел в текущем сезоне 6 матчей и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы. Также отдал 1 ассист

Мельничук, которому также 23 года, сыграл за полтавчан в текущем сезоне 3 матча без результативных действий. В сезоне 2021/22 он уже защищал цвета "Ингульца" на правах аренды.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Ингулец" завершил на 14-м месте.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово) Юрий Козыренко
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Источник:
vorskla.com

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