Ворскла официально отпустила двух футболистов в Ингулец

Защитник Максим Мельничук и полузащитник Юрий Козыренко покинули "Ворсклу" и присоединились к "Ингульцу". Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Оба футболиста перешли в команду в статусе свободных агентов. О сроках соглашения не разглашается, но по данным Transfermarkt контракты подписаны до 30 июня 2024 года.

23-летний воспитанник "Динамо" Козыренко по амплуа – левый вингер. Он перебрался в "Ворсклу" из белорусской "Ислочи", провел в текущем сезоне 6 матчей и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы. Также отдал 1 ассист

Мельничук, которому также 23 года, сыграл за полтавчан в текущем сезоне 3 матча без результативных действий. В сезоне 2021/22 он уже защищал цвета "Ингульца" на правах аренды.

Напомним, первую часть сезона УПЛ "Ингулец" завершил на 14-м месте.