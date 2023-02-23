Львов арендовал вратаря Днепра-1 и подписал бразильского полузащитника

ПФК "Львов" объявил о подписании двух футболистов. Новичками команды стали полузащитник Леонардо Антонио и голкипер Валерий Юрчук.

25-летний Антонио был игроком литовского "Джюгаса", а до этого играл в Бразилии за "АА Португеза". В составе литовского коллектива в прошлом сезоне Лео Антонио сохранил прописку в элитном дивизионе страны в стыковых матчах. Бразилец будет выступать под 14-м номером. Клуб и игрок заключили полноценный контракт.

32-летний Юрчук до этого играл за "Днепр-1". В составе днепровского клуба он находился с начала его основания – с 2017 года. Юрчук будет выступать за "Львов" на правах аренды. Валерий будет выступать под 1-м номером.

Ранее в СМИ была информация, что ФК "Львов" намерен подписать бывшего полузащитника "Спортинга".