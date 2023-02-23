Ворскла проведет домашний матч против Зари в Киеве – Источник

Матч 16-го тура УПЛ "Ворскла" – "Заря" пройдет в Киеве, сообщает Telegram-канал болельщиков полтавской команды.

По информации источника, поле на стадионе в Полтаве не успеют подготовить к игре. Скорее всего, команды проведут поединок на стадионе "Динамо" им. В. В Лобановского. Стадион заявлен в качестве домашней арены луганчан.

Игра запланирована на 5 марта. Начало встречи - в 12:00.

Напомним, "Ворскла" завершила осеннюю часть сезона на 9-м месте, набрав 18 зачетных пунктов. "Заря" с 28 очками идет четвертой.