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Стал известен состав Динамо на спарринг против Ауды
Старт игры - в 16:00
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, киевское "Динамо" проведет предпоследний контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевской команды станет представитель Латвии - клуб "Ауда" из города Кекава.
Главный тренер бело-синих Мирча Луческу выбрал следующий стартовый состав:
Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Кахим Пэррис, Волошин, Ванат.
Игра начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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