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Стал известен состав Динамо на спарринг против Ауды

Премьер-лига
(1 голосов)

Старт игры - в 16:00

Стал известен состав Динамо на спарринг против Ауды

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, киевское "Динамо" проведет предпоследний контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевской команды станет представитель Латвии - клуб "Ауда" из города Кекава.

Главный тренер бело-синих Мирча Луческу выбрал следующий стартовый состав:

Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Кахим Пэррис, Волошин, Ванат.

Игра начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Ауда (Кекава)
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