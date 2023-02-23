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Испания передаст Украине до десяти Leopard после обучения украинских военных

Премьер-лига
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Об этом официально заявил премьер-министр Испании

Испания передаст Украине до десяти Leopard после обучения украинских военных

Facebook Anita Anand

Новина українською

Испания планирует передать Украине до десяти танков немецкого производства Leopard 2. Их передадут синхронизировано с завершением учений украинских военных.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию испанского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Испания предоставит шесть танков Leopard 2 А4. В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10. Эту помощь мы предоставим как можно быстрее", - заявил он.

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При этом испанский премьер добавил, что часть украинских военных уже начала учения на Leopard 2.

"Эти танки внесут свой вклад в усиление способностей украинских Вооруженных сил. Дополнительно, мы уже тренируем украинских солдат использовать наши Leopard. Первая партия бойцов уже в Испании, они получают эти специальные учения. Мы нацелены на то, чтобы синхронизировать передачу Leopard с завершением тренировок украинских солдат", - заявил Санчес.

Он добавил, что Испания может прислать некоторые танки Leopard позже, если это потребуется.

При этом Санчес подчеркнул, что Испания выступает за совместные закупки ЕС, чтобы увеличить объемы поставок в Украину, учитывая критическую потребность в оружии.

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