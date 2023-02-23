Испания передаст Украине до десяти Leopard после обучения украинских военных

Испания планирует передать Украине до десяти танков немецкого производства Leopard 2. Их передадут синхронизировано с завершением учений украинских военных.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию испанского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Испания предоставит шесть танков Leopard 2 А4. В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10. Эту помощь мы предоставим как можно быстрее", - заявил он.

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При этом испанский премьер добавил, что часть украинских военных уже начала учения на Leopard 2.

"Эти танки внесут свой вклад в усиление способностей украинских Вооруженных сил. Дополнительно, мы уже тренируем украинских солдат использовать наши Leopard. Первая партия бойцов уже в Испании, они получают эти специальные учения. Мы нацелены на то, чтобы синхронизировать передачу Leopard с завершением тренировок украинских солдат", - заявил Санчес.

Он добавил, что Испания может прислать некоторые танки Leopard позже, если это потребуется.

При этом Санчес подчеркнул, что Испания выступает за совместные закупки ЕС, чтобы увеличить объемы поставок в Украину, учитывая критическую потребность в оружии.