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Долго запрягали, но все-таки поехали. Динамо громит обладателя Кубка Латвии

Премьер-лига
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Разбегались киевляне только во втором тайме

Долго запрягали, но все-таки поехали. Динамо громит обладателя Кубка Латвии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское Динамо провело свой очередной спарринг на сборах в Турции. В четверг, 23 февраля, киевляне сыграли с латвийской Аудой.

Стартовый состав у киевлян оказался смешанный. Хотя, и условную основу в нынешнем Динамо довольно тяжело вычислить.

В любом случае, первый тайм выдался очень пресным. Вспомнить интересное до перерыва совершенно невозможно – пара подходов у Динамо, также пару интересных вариантов у Ауды, но не более того. Еще красную карточку у латышей заработал Дуглас, который грубо дал Дубинчаку по колену. Но, с правом замены.

А вот после перерыва дела у киевлян пошли повеселее… Видимо, Луческу в перерыве добавил перцу, так как за первые 10 минут второго тайма забили дважды, причем оба гола вышли довольно красивыми.

Сначала Кабаев протянул с полполя, собрал на себя трех соперников, обыгрался с Волошиным в стенку и точно пробил.

А вскоре и Караваев завершил классную комбинацию, которая пришла с правого фланга.

Ну а на 66-й минуте Ванат также эффектно убрал двух соперников, и пробил с рикошетом от штанги.

3:0 – победа, в матче, в котором первый тайм можно было не играть.

Свой следующий спарринг, если не произойдет изменений в графике, Динамо сыграет 26 февраля с Валмиерой.

Динамо – Ауда (Кекава, Латвия) 3:0

Голы: Кабаев (53), Караваев (55), Ванат (66)

Динамо: Нещерет (Моргун, 80) – Караваев (Гусев, 80), Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 69), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук, Андриевский (Царенко, 46), Перрис (Кабаев, 46) , Гармаш, Волошин (Бенито, 67) – Ванат.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2023 в 18:34
То вже комедія а не Динамо. Громить...
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.02.2023 в 18:16
На 68хв Бурда замінює Дячука, але той з поля не йде, бо виходить замість Волошина. Цікаво... Ми так любого суперника введемо у ступор.
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