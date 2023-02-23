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Долго запрягали, но все-таки поехали. Динамо громит обладателя Кубка Латвии
Разбегались киевляне только во втором тайме
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское
Стартовый состав у киевлян оказался смешанный. Хотя, и условную основу в нынешнем Динамо довольно тяжело вычислить.
В любом случае, первый тайм выдался очень пресным. Вспомнить интересное до перерыва совершенно невозможно – пара подходов у Динамо, также пару интересных вариантов у Ауды, но не более того. Еще красную карточку у латышей заработал Дуглас, который грубо дал Дубинчаку по колену. Но, с правом замены.
А вот после перерыва дела у киевлян пошли повеселее… Видимо, Луческу в перерыве добавил перцу, так как за первые 10 минут второго тайма забили дважды, причем оба гола вышли довольно красивыми.
Сначала Кабаев протянул с полполя, собрал на себя трех соперников, обыгрался с Волошиным в стенку и точно пробил.
А вскоре и Караваев завершил классную комбинацию, которая пришла с правого фланга.
Ну а на 66-й минуте Ванат также эффектно убрал двух соперников, и пробил с рикошетом от штанги.
3:0 – победа, в матче, в котором первый тайм можно было не играть.
Свой следующий спарринг, если не произойдет изменений в графике, Динамо сыграет 26 февраля с Валмиерой.
Динамо – Ауда (Кекава, Латвия) 3:0
Голы: Кабаев (53), Караваев (55), Ванат (66)
Динамо: Нещерет (Моргун, 80) – Караваев (Гусев, 80), Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 69), Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Сидорчук, Андриевский (Царенко, 46), Перрис (Кабаев, 46) , Гармаш, Волошин (Бенито, 67) – Ванат.
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