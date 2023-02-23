2:0 и 0:2. Колос завершил сборы двумя спаррингами с Ригой

В четверг, 23 февраля, ковалевский " Колос " провел сразу два спарринга, причем с одной и той же командой.

Соперником ковалевцев дважды стала "Рига" - серебряный призер чемпионата Латвии 2022 года.

В первой игре "Колос" добился победы со счетом 2:0, а вот во втором уступил со счетом 0:2. Такая себе условная ничья получилась.

Это были последние спарринги ковалевцев на зимних сборах – уже в пятницу команда возвращается в Украину.

"Колос" - "Рига" (Латвия) 2:0

Голы: Мякушко 13, Ильин 43

"Колос" - "Рига" (Латвия) 0:2