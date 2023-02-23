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Минай объявил о подписании Шишки

Премьер-лига
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Хавбек сменил Львов на Минай

Минай объявил о подписании Шишки

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" объявил о подписании контракта с полузащитником Михаилом Шишкой.

В закарпатской команде он будет выступать под 76-м номером.

Текущий сезон 28-летний хавбек начал во "Львове" – провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу. В общей сложности в УПЛ Шишко провел 38 матчей.

В послужном списке Михаила выступления за украинские "Львов", "Ингулец" и "Оболонь-Бровар", грузинские "Динамо" из Тбилиси и "Самтредию" и литовский "Ритеряй".

В период с 2011 по 2015 годы выступал за молодежную и юношеские сборные Украины.

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В статье: ФК Минай Михаил Шишка
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Источник:
Минай

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