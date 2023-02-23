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Минай объявил о подписании Шишки
Хавбек сменил Львов на Минай
fcminaj.com
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В закарпатской команде он будет выступать под 76-м номером.
Текущий сезон 28-летний хавбек начал во "Львове" – провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу. В общей сложности в УПЛ Шишко провел 38 матчей.
В послужном списке Михаила выступления за украинские "Львов", "Ингулец" и "Оболонь-Бровар", грузинские "Динамо" из Тбилиси и "Самтредию" и литовский "Ритеряй".
В период с 2011 по 2015 годы выступал за молодежную и юношеские сборные Украины.
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