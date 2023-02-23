Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов завершил сбор разгромом некогда славных датчан
Львовяне разгромили датский Б.93
ФК "Львів" / Автор невідомий
В четверг, 23 февраля,
Поединок выдался веселым и закончился разгромом датчан со счетом 5:2.
Таким образом, Львов на мажорной ноте завершил свой турецкий сбор и в ближайшие дни возвращается на родину.
Львов - Б.93 (Копенгаген, Дания) 5:2
Голы Львова: Кузык – 2, Беляев – 2, оба с пенальти, Бугая
Стартовый состав Львова: Рыбка, Игор, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Кузык, Мильченко, Леонардо, игрок на просмотре, Беляев, Грисьо, Эсеола
Запасные: Юрчук, Ольховский, Шарун, Никитюк, Дитятьев, Сасовский, Вовкун, Алибеков, Богунов, Михайлив Р., Михайлив В., Бугай, Ременяк
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба оккупационных войск из т.н. ДНР
- Вице-чемпион не будет играть в ЛЧ. Что случится, если Украина потеряет место в топ-15 ТК
- Молдова отреагировала на обвинения Минобороны РФ в адрес Украины в контексте Приднестровья
- Подготовка выходит на финишную прямую. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 22:19 Зарубежные Йовичевич: Мы не умеем играть на ничью. Поэтому нужно думать только о победе и делать то, что делали в первом матче
- 17:20 Украинские Днепр-1 и Динамо сыграют в воскресенье. УПЛ опубликовала расписание 17 тура
- 09:56 Украинские Оболонь подписала юного голкипера, Кремень отдал в аренду Ермолова. Все зимние трансферы Первой лиги