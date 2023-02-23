Львов завершил сбор разгромом некогда славных датчан

В четверг, 23 февраля, ФК Львов свой завершающий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником львовян был датский клуб Б.93 – некогда славная команда, которая сейчас играет в третьем дивизионе страны.

Поединок выдался веселым и закончился разгромом датчан со счетом 5:2.

Таким образом, Львов на мажорной ноте завершил свой турецкий сбор и в ближайшие дни возвращается на родину.

Львов - Б.93 (Копенгаген, Дания) 5:2

Голы Львова: Кузык – 2, Беляев – 2, оба с пенальти, Бугая

Стартовый состав Львова: Рыбка, Игор, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Кузык, Мильченко, Леонардо, игрок на просмотре, Беляев, Грисьо, Эсеола

Запасные: Юрчук, Ольховский, Шарун, Никитюк, Дитятьев, Сасовский, Вовкун, Алибеков, Богунов, Михайлив Р., Михайлив В., Бугай, Ременяк