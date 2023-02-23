Металлист 1925 близок к подписанию форварда Зари

" Металлист 1925 " ведет переговоры с "Зарей" о трансфере 21-летнего украинского нападающего Абдуллы Абдуллаева.

Как сообщает FanDay, переговоры находятся на завершающей стадии.

Абдуллаев может заменить в составе "Металлиста 1925" Андрея Борячука, у которого истек срок аренды, а также Илью Зубкова, ушедшего в статусе свободного агента.

Форвард находился с "Металлистом 1925" на сборах в Турции и сумел зарекомендовать себя.

Абдуллаев является воспитанником "Шахтера", однако за основную команду донецкого клуба он так и не дебютировал. В январе 2021 года присоединился к "Заре", но и за основную команду луганчан так и не сыграл.