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Металлист 1925 близок к подписанию форварда Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Абдулла Абдуллаев провел сборы с харьковчанами

Металлист 1925 близок к подписанию форварда Зари

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Металлист 1925" ведет переговоры с "Зарей" о трансфере 21-летнего украинского нападающего Абдуллы Абдуллаева.

Как сообщает FanDay, переговоры находятся на завершающей стадии.

Абдуллаев может заменить в составе "Металлиста 1925" Андрея Борячука, у которого истек срок аренды, а также Илью Зубкова, ушедшего в статусе свободного агента.

Форвард находился с "Металлистом 1925" на сборах в Турции и сумел зарекомендовать себя.

Абдуллаев является воспитанником "Шахтера", однако за основную команду донецкого клуба он так и не дебютировал. В январе 2021 года присоединился к "Заре", но и за основную команду луганчан так и не сыграл.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Fanday

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