Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 близок к подписанию форварда Зари
Абдулла Абдуллаев провел сборы с харьковчанами
zarya-lugansk.com
"
Как сообщает FanDay, переговоры находятся на завершающей стадии.
Абдуллаев может заменить в составе "Металлиста 1925" Андрея Борячука, у которого истек срок аренды, а также Илью Зубкова, ушедшего в статусе свободного агента.
Форвард находился с "Металлистом 1925" на сборах в Турции и сумел зарекомендовать себя.
Абдуллаев является воспитанником "Шахтера", однако за основную команду донецкого клуба он так и не дебютировал. В январе 2021 года присоединился к "Заре", но и за основную команду луганчан так и не сыграл.
Популярное сейчас
- Молдова отреагировала на обвинения Минобороны РФ в адрес Украины в контексте Приднестровья
- В Белгородской области упал российский военный самолет, пилот погиб
- Зафиксировано движение колонн РФ без знаков распознавания в направлении одной из областей Украины
- "Кто валялся, кто бился": тренер Шинника впервые рассказал о драке с Минаем
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО