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Рух закрыл сбор в Словении победой над местным Кранем
Львовяне возвращаются домой
fcrukh.com
Соперником львовян был местный клуб "Триглав" из второго по силе дивизиона страны.
Поединок выдался рваный, с условными отрезками активности и застоя и примерно равной игрой.
В итоге, в концовке матча Альваренга ударом головой все-таки смог забить единственный гол в матче и принести победу "Руху".
В пятницу, 24 февраля, "желто-черные" отправятся домой, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата Украины.
"Рух" - "Триглав" (Крань, Словения) 1:0
Гол: Альваренга, 79
"Рух": Паньков, Лях, Веремеенко, Дидык, Мисик, Слесарь, Довгий, Соломон (Квасница, 84), Таллес, Непейпиев (Альваренга, 61), Карабин.
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