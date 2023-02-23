Рух закрыл сбор в Словении победой над местным Кранем

Львовский "Рух" в четверг, 23 февраля, провел свой завершающий спарринг на сборах в Словении.

Соперником львовян был местный клуб "Триглав" из второго по силе дивизиона страны.

Поединок выдался рваный, с условными отрезками активности и застоя и примерно равной игрой.

В итоге, в концовке матча Альваренга ударом головой все-таки смог забить единственный гол в матче и принести победу "Руху".

В пятницу, 24 февраля, "желто-черные" отправятся домой, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата Украины.

"Рух" - "Триглав" (Крань, Словения) 1:0

Гол: Альваренга, 79

"Рух": Паньков, Лях, Веремеенко, Дидык, Мисик, Слесарь, Довгий, Соломон (Квасница, 84), Таллес, Непейпиев (Альваренга, 61), Карабин.