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Рух закрыл сбор в Словении победой над местным Кранем

Премьер-лига
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Львовяне возвращаются домой

Рух закрыл сбор в Словении победой над местным Кранем

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" в четверг, 23 февраля, провел свой завершающий спарринг на сборах в Словении.

Соперником львовян был местный клуб "Триглав" из второго по силе дивизиона страны.

Поединок выдался рваный, с условными отрезками активности и застоя и примерно равной игрой.

В итоге, в концовке матча Альваренга ударом головой все-таки смог забить единственный гол в матче и принести победу "Руху".

В пятницу, 24 февраля, "желто-черные" отправятся домой, где продолжат подготовку к весенней части чемпионата Украины.

"Рух" - "Триглав" (Крань, Словения) 1:0

Гол: Альваренга, 79

"Рух": Паньков, Лях, Веремеенко, Дидык, Мисик, Слесарь, Довгий, Соломон (Квасница, 84), Таллес, Непейпиев (Альваренга, 61), Карабин.

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В статье: Рух (Львов)
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