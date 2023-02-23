"Днепр-1" подпишет очередного игрока " Металлиста ".

Как сообщает сайт fcdnipro.com, речь идет о левом защитнике харьковчан Александре Каплиенко.

Источник утверждает, что данный переход – дело уже решенное и осталось дождаться официальных заявлений о трансфере.

Напомним, что в текущем сезоне Каплиенко сыграл за "Металлист" 14 матчей, в которых забил 2 гола.