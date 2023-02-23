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Днепр-1 подпишет очередного игрока Металлиста

Премьер-лига
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На этот раз - левого защитника

Днепр-1 подпишет очередного игрока Металлиста

footboom.com

Новина українською

"Днепр-1" подпишет очередного игрока "Металлиста".

Как сообщает сайт fcdnipro.com, речь идет о левом защитнике харьковчан Александре Каплиенко.

Источник утверждает, что данный переход – дело уже решенное и осталось дождаться официальных заявлений о трансфере.

Напомним, что в текущем сезоне Каплиенко сыграл за "Металлист" 14 матчей, в которых забил 2 гола.

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В статье: Александр Каплиенко СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
fcdnipro.com

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