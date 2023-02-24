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Дулуб: Ракеты летели в Украину с места, где я вырос. Чувствовал себя виноватым – будто сам стрелял
Его родина является страной-приспешницей России
Фото: ФК Львов
Белорусский тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал, как он отреагировал на участие своей страны в российской агрессии против Украины.
"Есть такое выражение "испанский стыд". Когда полетели ракеты с белорусской территории… Для меня это вообще больной вопрос. Они запускались между двумя деревнями в Гомельской области. Одна из них — деревня моего деда.
Понимаете? Ракеты летели фактически с того места, где я провел детство. Узнав это, чувствовал себя виноватым — словно сам стрелял", - сказал Дулуб в интервью изданию Zerkalo.
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