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Дулуб: Ракеты летели в Украину с места, где я вырос. Чувствовал себя виноватым – будто сам стрелял

Премьер-лига
(1 голосов)

Его родина является страной-приспешницей России

Дулуб: Ракеты летели в Украину с места, где я вырос. Чувствовал себя виноватым – будто сам стрелял

Фото: ФК Львов

Новина українською

Белорусский тренер "Львова" Олег Дулуб рассказал, как он отреагировал на участие своей страны в российской агрессии против Украины.

"Есть такое выражение "испанский стыд". Когда полетели ракеты с белорусской территории… Для меня это вообще больной вопрос. Они запускались между двумя деревнями в Гомельской области. Одна из них — деревня моего деда.

Понимаете? Ракеты летели фактически с того места, где я провел детство. Узнав это, чувствовал себя виноватым — словно сам стрелял", - сказал Дулуб в интервью изданию Zerkalo.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб война с россией
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Источник:
Zerkalo.io

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