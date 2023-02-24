Защитник Динамо продолжит карьеру в болгарском клубе - СМИ

Левый фулбек "Динамо" Сидклей в ближайшее время перейдет в болгарский клуб "ЦСКА 1948" из города София. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, болгары всерьез заинтересованы в подписании 29-летнего бразильца, и намерены объявить о его переходе до закрытия трансферного окна в стране, которое работает до 28 февраля.

Вероятнее всего, это будет аренда до конца сезона.

В конце минувшего года у Сидклея завершилось временное сотрудничество с бразильской "Куябой", после чего он подыскивал себе новый клуб, так как не желал возвращаться в Украину.

Контракт Сидклея с "Динамо" рассчитан до 31 декабря 2024 года. Оценочная стоимость фулбека на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.