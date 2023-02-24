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Заря украинизировала эмблему на годовщину нападения России на Украину
Лучше поздно, чем никогда
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" обновила клубную эмблему. Черно-белые избавились от русскоязычной версии логотипа.
Отныне лого луганчан будет на украинском языке. Дизайнеры клуба решили креативно подойти к процессу представления новой эмблемы. Еще осенью прошлого года "Кривбасс" призывал "Зарю" украинизировать эмблему.
Символично то, что луганчане внесли изменения как раз 24 февраля – ровно год назад российская федерация вторглась на территорию Украины.
Напомним, "Заря" идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Украины. В 16-м туре УПЛ команда Патрика ван Леувена сыграет против "Ворсклы" 5 марта.
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