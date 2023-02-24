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Заря украинизировала эмблему на годовщину нападения России на Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучше поздно, чем никогда

Заря украинизировала эмблему на годовщину нападения России на Украину

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Луганская "Заря" обновила клубную эмблему. Черно-белые избавились от русскоязычной версии логотипа.

Отныне лого луганчан будет на украинском языке. Дизайнеры клуба решили креативно подойти к процессу представления новой эмблемы. Еще осенью прошлого года "Кривбасс" призывал "Зарю" украинизировать эмблему.

Символично то, что луганчане внесли изменения как раз 24 февраля – ровно год назад российская федерация вторглась на территорию Украины.

Напомним, "Заря" идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Украины. В 16-м туре УПЛ команда Патрика ван Леувена сыграет против "Ворсклы" 5 марта.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.02.2023 в 13:16
На дев'ятому році війни ... Ну краще пізно чим ніколи .
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