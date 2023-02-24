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ВИДЕО. Гимн Кривбасса зазвучал на украинском языке

Премьер-лига
(2 голосов)

Дерусификация продолжается

ВИДЕО. Гимн Кривбасса зазвучал на украинском языке

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" презентовал новую версию гимна клуба. Теперь он будет на украинском языке. Бело-красные решили это сделать на годовщину полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.

В 2020 году был представлен ремикс гимна криворожского клуба на слова Григория Туренко. Тогда было решено оставить аутентичный вокал и сменить только аранжировку.

В новой версии музыка осталась авторства Руслана Скляренко, аранжировки Игоря Плешечникова, а слова собирали по частям из более чем 50 различных переводов, предложенных болельщиками в рамках конкурса организованного клубом.

Ранее луганская "Заря" дерусифицировала клубную эмблему.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
fckryvbas.com

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