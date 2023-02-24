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ВИДЕО. Гимн Кривбасса зазвучал на украинском языке
Дерусификация продолжается
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" презентовал новую версию гимна клуба. Теперь он будет на украинском языке. Бело-красные решили это сделать на годовщину полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.
В 2020 году был представлен ремикс гимна криворожского клуба на слова Григория Туренко. Тогда было решено оставить аутентичный вокал и сменить только аранжировку.
В новой версии музыка осталась авторства Руслана Скляренко, аранжировки Игоря Плешечникова, а слова собирали по частям из более чем 50 различных переводов, предложенных болельщиками в рамках конкурса организованного клубом.
Ранее луганская "Заря" дерусифицировала клубную эмблему.
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