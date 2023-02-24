На замену Ризныку? Ворскла подписала украинского голкипера

" Ворскла " объявила о подписании контракта с 24-летним голкипером Иваном Понамаренко.

Соглашение сторон подписано по системе 1+1.

Предыдущим клубом Понамаренко был ФК "Львов", за который в первой половине сезона он провел 4 матча в УПЛ.

Ранее также выступал за "Днепр" и "Буковину", а также успел поиграть в Таджикистане.

Напомним, что этой зимой "Ворскла" продала в "Шахтер" своего основного вратаря Дмитрия Ризныка.