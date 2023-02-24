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На замену Ризныку? Ворскла подписала украинского голкипера
Иван Пономаренко - игрок Ворсклы
vorskla.com.ua
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Соглашение сторон подписано по системе 1+1.
Предыдущим клубом Понамаренко был ФК "Львов", за который в первой половине сезона он провел 4 матча в УПЛ.
Ранее также выступал за "Днепр" и "Буковину", а также успел поиграть в Таджикистане.
Напомним, что этой зимой "Ворскла" продала в "Шахтер" своего основного вратаря Дмитрия Ризныка.
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Источник:ФК Ворскла
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