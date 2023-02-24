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Ворскла в последнем спарринге сборов обыграла Ригу. Видео голов
Последний матч полтавчан на сборах
vorskla.com.ua
В пятницу, 24 февраля, полтавская "
Соперником полтавчан была "Рига".
Игра прошла с небольшим преимуществом украинской команды – голы в первом тайме Сефери и Яворского установили окончательный счет матча – 2:0.
На выходных команда Скрипника возвращается в Украину.
"Ворскла" - "Рига" 2:0
Голы: Сефери (36, с пенальти), Яворский (41)
"Ворскла" (1 тайм): Ященко, Чеснаков, Скляр, Олейник, Сефери, Р. Лопес, Пердута, Яворский, Павлюк, Изотов, Фелипе
"Ворскла" (2 тайм): Исенко, Кане, Кулаковский, Черныш, Прус, Хрипчук, Юрченко, Кравец, Рамирес, Нестеренко, Крупский
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