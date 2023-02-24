С голом с центра поля. Металлист в последнем спарринге сборов обыграл Дордой. Видеообзор матча

В пятницу, 24 февраля, харьковский Металлист провел свой последний спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.

В соперниках харьковчан был Дордой из Кыргызтана.

Игра прошла при преимуществе украинской команды и логично завершилась победой харьковчан 3:1.

Изюминкой матча стал гол Пороха на 73-й минуте - защитник решился на удар со своей половины поля. В итоге мяч пролетел над голкипером и попал в ворота.

На выходных Металлист возвращается в Украину.

Металлист – Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 3:1

Голы: Чидомере (18), Порох (73), Мизюк (90) – Рустамов (74)

Металлист (стартовый состав): Ермолов, Картушов, Порох, Пати, Мизюк, Романюк, Чидомере, Ралюченко, Бойчук, Коркишко, Прядун

Запасные: Костик, Зновенко, Шумилов, Демченко, Тепляков Н., Николишин, Рязанцев, Чайковский, Багачинский, Панасенко, Ориховский, Дигтярь, Влага, Синчук, Красников, Кайдалов, Вернаттус, Горенко, Горяинов, Тепляков Д.