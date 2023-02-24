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Львов усилился хорватским полузащитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной новичок львовян

Львов усилился хорватским полузащитником

Новина українською

"Львов" объявил о подписании контракта с хорватским полузащитником Ивияном Свржняком.

Футболист заключил с клубом полноценный контракт, сроки которого не называются.

Новичок выбрал себе 8-й номер.

Последним клубом 21-летнего Ивиана был "Фужинар", который играл во Второй лиге Словении. Выступал также за "Славен Белупо" (Хорватия). Значительную часть карьеры Свржняк провел в структуре загребского "Динамо", играя за молодежные команды клуба. Также Ивиян имеет опыт выступлений за юношеские сборные Хорватии.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Львів

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