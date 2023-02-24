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Верес нашел спарринг-партнера и завершил турецкие сборы поражением
Ровенчане все-таки сыграли 24 февраля
nkveres.com
Ровненский "
О проведении матча с командой молдовской Суперлиги "Бельцы" тренерский штаб клуба сумел договориться только утром.
В итоге, поединок завершился поражением "Вереса" со счетом 0:2.
Это был последний матч украинской команды на сборах в Турции. Уже завтра игроки и тренерский штаб отправятся в Ровно.
"Верес" – "Бельцы" (Молдова) 0:2
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