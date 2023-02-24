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Верес нашел спарринг-партнера и завершил турецкие сборы поражением

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенчане все-таки сыграли 24 февраля

Верес нашел спарринг-партнера и завершил турецкие сборы поражением

nkveres.com

Новина українською

Ровненский "Верес", у которого ранее сорвался спарринг на 24 февраля с чемпионом Кыргызстана "Абдыш-Аты", все-таки смог найти на этот день спарринг-партнера.

О проведении матча с командой молдовской Суперлиги "Бельцы" тренерский штаб клуба сумел договориться только утром.

В итоге, поединок завершился поражением "Вереса" со счетом 0:2.

Это был последний матч украинской команды на сборах в Турции. Уже завтра игроки и тренерский штаб отправятся в Ровно.

"Верес" – "Бельцы" (Молдова) 0:2

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В статье: Верес (Ровно)
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