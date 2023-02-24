Верес нашел спарринг-партнера и завершил турецкие сборы поражением

Ровненский " Верес ", у которого ранее сорвался спарринг на 24 февраля с чемпионом Кыргызстана "Абдыш-Аты", все-таки смог найти на этот день спарринг-партнера.

О проведении матча с командой молдовской Суперлиги "Бельцы" тренерский штаб клуба сумел договориться только утром.

В итоге, поединок завершился поражением "Вереса" со счетом 0:2.

Это был последний матч украинской команды на сборах в Турции. Уже завтра игроки и тренерский штаб отправятся в Ровно.

"Верес" – "Бельцы" (Молдова) 0:2