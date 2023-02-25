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Ворскла дозаявила еще одного легионера

Премьер-лига
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Полузащитник вернулся в команду впервые после начала полномасштабного вторжения

Ворскла дозаявила еще одного легионера

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" заявила на весеннюю часть чемпионата еще одного легионера - им стал малиец Ибрахим Кане.

Клуб внес полузащитника в заявку вчера, 24 февраля в список А. Тогда же полтавчане заявили и голкипера Ивана Пономаренко, однако о трансфере этого футболиста "Ворскла" сообщила официально.

Зато о возвращении Кане было известно только по заявлению СМИ. В то же время полузащитник принял участие в финальном матче полтавчан на сборах, сыграв второй тайм против "Риги".

Отметим, что прошлый год малиец провел в аренде в клубе китайского второго дивизиона “Циндао Хайню”. Там он сыграл 23 матча, отличившись пятью голами и восемью ассистами.

Контракт Ибрахима с "Ворсклой" рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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