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Ворскла дозаявила еще одного легионера
Полузащитник вернулся в команду впервые после начала полномасштабного вторжения
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" заявила на весеннюю часть чемпионата еще одного легионера - им стал малиец Ибрахим Кане.
Клуб внес полузащитника в заявку вчера, 24 февраля в список А. Тогда же полтавчане заявили и голкипера Ивана Пономаренко, однако о трансфере этого футболиста "Ворскла" сообщила официально.
Зато о возвращении Кане было известно только по заявлению СМИ. В то же время полузащитник принял участие в финальном матче полтавчан на сборах, сыграв второй тайм против "Риги".
Отметим, что прошлый год малиец провел в аренде в клубе китайского второго дивизиона “Циндао Хайню”. Там он сыграл 23 матча, отличившись пятью голами и восемью ассистами.
Контракт Ибрахима с "Ворсклой" рассчитан до лета 2024 года.
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