Ворскла дозаявила еще одного легионера

"Ворскла" заявила на весеннюю часть чемпионата еще одного легионера - им стал малиец Ибрахим Кане.

Клуб внес полузащитника в заявку вчера, 24 февраля в список А. Тогда же полтавчане заявили и голкипера Ивана Пономаренко, однако о трансфере этого футболиста "Ворскла" сообщила официально.

Зато о возвращении Кане было известно только по заявлению СМИ. В то же время полузащитник принял участие в финальном матче полтавчан на сборах, сыграв второй тайм против "Риги".

Отметим, что прошлый год малиец провел в аренде в клубе китайского второго дивизиона “Циндао Хайню”. Там он сыграл 23 матча, отличившись пятью голами и восемью ассистами.

Контракт Ибрахима с "Ворсклой" рассчитан до лета 2024 года.