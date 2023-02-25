  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Бесспорный фаворит на должность Главного": СМИ намекнуло, что Шовковский станет тренером Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Бесспорный фаворит на должность Главного": СМИ намекнуло, что Шовковский станет тренером Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу сам должен подготовить своего преемника

"Бесспорный фаворит на должность Главного": СМИ намекнуло, что Шовковский станет тренером Динамо

фото - Александр Приходько

Новина українською

Telegram-ресурс "Динамо Киев Inside" негативно высказался о тех, кто распространяет ложную информацию о следующем тренере "бело-синих":

“Небезразличные к "Динамо" люди часто терзаются одним и тем же вопросом - кто же после? "Сверхинформированные" и всезнающие, еженедельно важно заседающие в собственных ютуб-каналах, морщат лоб и важно дуют щёки. Перебирают варианты и вальяжно делятся с сирыми да убогими. Наш скромный вывод - не знают ничего. Не видят дальше собственного носа. Не улавливают "знаков", - отметили инсайдеры.

Кроме этого, сообщество продолжило достаточно резко высказываться, однако теперь с намеком на дальнейшее назначение Александра Шовковского. К тексту "Динамо Киев Inside" прикрепил фотографию с перчатками.

“Большое видится на расстоянии и иногда нужно смиренно опустить голову и сделать пару шагов назад. Чтобы посмотреть на объект под носом с того самого расстояния. И тогда можно спокойно и чётко разглядеть фигуру того, кто на сегодняшний день является пока безоговорочным фаворитом на пост Главного.

Он приступил к работе с января, в своём новом-старом "Динамо". Бесспорная легенда клуба. И его локальная задача здесь и сейчас – обучаться, впитывать, интегрироваться. Пока, при вышеизложенных в предыдущем посте обстоятельствах, расклад такой. Что будет дальше – не знает никто. Даже нынешнее руководство”, - говорится в сообщении.

Отметим, что официально Шовковский вернулся в "Динамо" 10 января этого года. Он подписал контракт с клубом до лета 2024 года – именно тогда завершаются соглашения у всего тренерского штаба киевлян. Бывший голкипер стал одним из ассистентов Мирчи Луческу.

Читайте такжеБойко: Шовковскому не нужна адаптация в Динамо - он знает здесь все как свои пять пальцев
По теме
yellow-arrow
Черноморец сыграет с Николаевом, Динамо – с Валмиерой. Таблица спаррингов клубов УПЛ
yellow-arrow
Буткевич: Полесье имеет больший бюджет, чем Верес. У нас есть зарплаты по 10 тысяч долларов
yellow-arrow
Ворскла дозаявила еще одного легионера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде