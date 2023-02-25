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"Бесспорный фаворит на должность Главного": СМИ намекнуло, что Шовковский станет тренером Динамо
Луческу сам должен подготовить своего преемника
фото - Александр Приходько
Telegram-ресурс "Динамо Киев Inside" негативно высказался о тех, кто распространяет ложную информацию о следующем тренере "бело-синих":
“Небезразличные к "Динамо" люди часто терзаются одним и тем же вопросом - кто же после? "Сверхинформированные" и всезнающие, еженедельно важно заседающие в собственных ютуб-каналах, морщат лоб и важно дуют щёки. Перебирают варианты и вальяжно делятся с сирыми да убогими. Наш скромный вывод - не знают ничего. Не видят дальше собственного носа. Не улавливают "знаков", - отметили инсайдеры.
Кроме этого, сообщество продолжило достаточно резко высказываться, однако теперь с намеком на дальнейшее назначение Александра Шовковского. К тексту "Динамо Киев Inside" прикрепил фотографию с перчатками.
“Большое видится на расстоянии и иногда нужно смиренно опустить голову и сделать пару шагов назад. Чтобы посмотреть на объект под носом с того самого расстояния. И тогда можно спокойно и чётко разглядеть фигуру того, кто на сегодняшний день является пока безоговорочным фаворитом на пост Главного.
Он приступил к работе с января, в своём новом-старом "Динамо". Бесспорная легенда клуба. И его локальная задача здесь и сейчас – обучаться, впитывать, интегрироваться. Пока, при вышеизложенных в предыдущем посте обстоятельствах, расклад такой. Что будет дальше – не знает никто. Даже нынешнее руководство”, - говорится в сообщении.
Отметим, что официально Шовковский вернулся в "Динамо" 10 января этого года. Он подписал контракт с клубом до лета 2024 года – именно тогда завершаются соглашения у всего тренерского штаба киевлян. Бывший голкипер стал одним из ассистентов Мирчи Луческу.
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