Коноплянка в третий раз подряд не сыграет в старте Краковии

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка в третий раз подряд не попал в стартовый состав своей команды. "Бело-красные" в рамках польского чемпионата сыграют против "Пяста Гливице".

Коноплянка две недели назад пропускал матч из-за травмы, а в минувшие выходные появился на поле во втором тайме. Впервые с октября прошлого года Евгений трижды не сыграет с первых минут.

Отметим, что недавно в СМИ была информация о вызове Коноплянки на ближайшие матчи украинской сборной.

“Пяст Гливице” и “Краковия” начнут свой поединок в 16:00.