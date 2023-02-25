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Коноплянка в третий раз подряд не сыграет в старте Краковии

Премьер-лига
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А вскоре потенциальная игра за сборную

Коноплянка в третий раз подряд не сыграет в старте Краковии

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка в третий раз подряд не попал в стартовый состав своей команды. "Бело-красные" в рамках польского чемпионата сыграют против "Пяста Гливице".

Коноплянка две недели назад пропускал матч из-за травмы, а в минувшие выходные появился на поле во втором тайме. Впервые с октября прошлого года Евгений трижды не сыграет с первых минут.

Отметим, что недавно в СМИ была информация о вызове Коноплянки на ближайшие матчи украинской сборной.

“Пяст Гливице” и “Краковия” начнут свой поединок в 16:00.

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В статье: Евгений Коноплянка Пяст (Польша) Краковия (Краков)
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