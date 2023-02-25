Заря сыграла спарринг с лидером Второй лиги. ВИДЕО

Луганская "Заря" провела заранее неанонсированный контрольный матч против "Нивы" из Бузовой, которая после первой половины сезона лидирует во Второй лиге Украины.

Команда Патрика ван Леувена разгромила своего соперника 3:0. В первом тайме голом отличился Русин, а после перерыва еще по одному результативному удару добавили Нагнойный и Гулько.

Напомним, что первый официальный матч в 2023-м "Заря" проведет против "Ворсклы" 5 марта.

Контрольный матч

25 февраля

"Заря" (Луганск) - "Нива" (Бузовая) 3:0

Голы: Русин, Нагнойный, Гулько

"Заря" (старт): Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Булеца, Русин, Мишнев, Кирюханцев, Антюх.