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Заря сыграла спарринг с лидером Второй лиги. ВИДЕО
Разгром от высшего по классу коллектива
Скріншот з відео
Луганская "Заря" провела заранее неанонсированный контрольный матч против "Нивы" из Бузовой, которая после первой половины сезона лидирует во Второй лиге Украины.
Команда Патрика ван Леувена разгромила своего соперника 3:0. В первом тайме голом отличился Русин, а после перерыва еще по одному результативному удару добавили Нагнойный и Гулько.
Напомним, что первый официальный матч в 2023-м "Заря" проведет против "Ворсклы" 5 марта.
Контрольный матч
25 февраля
"Заря" (Луганск) - "Нива" (Бузовая) 3:0
Голы: Русин, Нагнойный, Гулько
"Заря" (старт): Сапутин, Имереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Булеца, Русин, Мишнев, Кирюханцев, Антюх.
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