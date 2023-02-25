Львов подписал бразильца из худшей команды чемпионата Бахрейна

ФК "Львов" объявил о подписании полузащитника Муриллы Соузы.

Продолжительность контракта клуб не разглашает. Трансфер прошел на правах свободного агента. Известно, что 26-летний бразилец взял футболку с седьмым номером в новом клубе.

Последним клубом хавбека был "Аль-Будайя", за первый круг текущего чемпионата Бахрейна ни разу не победивший и замыкающий таблицу. Также Соуза защищал цвета "Хэттена" (Саудовская Аравия), бразильских "Ривер ПИ", "Лагарта" и "АБЦ", молодежных команд "Интернасьонала" и "Крузейро", а также второй команды лиссабонского "Спортинга".