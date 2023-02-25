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Львов подписал бразильца из худшей команды чемпионата Бахрейна

Премьер-лига
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Громкий трансфер от последней команды УПЛ

Львов подписал бразильца из худшей команды чемпионата Бахрейна

Фото: ФК Львів / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Львов" объявил о подписании полузащитника Муриллы Соузы.

Продолжительность контракта клуб не разглашает. Трансфер прошел на правах свободного агента. Известно, что 26-летний бразилец взял футболку с седьмым номером в новом клубе.

Последним клубом хавбека был "Аль-Будайя", за первый круг текущего чемпионата Бахрейна ни разу не победивший и замыкающий таблицу. Также Соуза защищал цвета "Хэттена" (Саудовская Аравия), бразильских "Ривер ПИ", "Лагарта" и "АБЦ", молодежных команд "Интернасьонала" и "Крузейро", а также второй команды лиссабонского "Спортинга".

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В статье: ФК Львов
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