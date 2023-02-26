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Динамо - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Заключительный спарринг киевлян на сборах
fcdynamo.com
"Динамо" последним среди клубов УПЛ завершает турецкую часть подготовки ко второй части сезона. Соперником киевлян станет "Валмиера". Чемпион Латвии этой зимой уже встречался с тремя представителями украинского высшего дивизиона: "Кривбассом", "Вересом", "Металлистом". Пока обыграть кого-то из УПЛ в 2023-м "Валмиере" не удавалось.
Контрольный матч
26 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Валмиера" (Латвия)
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