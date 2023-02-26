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Динамо - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Заключительный спарринг киевлян на сборах

Динамо - Валмиера: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" последним среди клубов УПЛ завершает турецкую часть подготовки ко второй части сезона. Соперником киевлян станет "Валмиера". Чемпион Латвии этой зимой уже встречался с тремя представителями украинского высшего дивизиона: "Кривбассом", "Вересом", "Металлистом". Пока обыграть кого-то из УПЛ в 2023-м "Валмиере" не удавалось.

Контрольный матч
26 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Валмиера" (Латвия)

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В статье: Динамо (Киев) Валмиера
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