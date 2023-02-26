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Президент Полесья – о военном положении: Я за то, чтобы зритель был на трибуне

Премьер-лига
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Функционер хотел бы решить проблему посещения матчей

Президент Полесья – о военном положении: Я за то, чтобы зритель был на трибуне

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич дал комментарий о присутствии зрителей на трибунах во время военного положения.

"Наше ПВО на таком уровне, что мы заранее знаем и они заранее знают, когда будет атака и куда.

У нас так сложилось, что у нас у стадиона, у ворот во время матчей стоят люди. Сбились там 500 человек и смотрят. На них жалко смотреть. Поэтому мы иногда открываем ворота, а там как карта ляжет.

Я за то, чтоб зритель был на трибунах. На концертах люди собираются. Несправедливо. Надо додумать и поступить так, как нужно", - сказал Буткевич.

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В статье: УПЛ Полесье (Житомир) война с россией Геннадий Буткевич
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Источник:
FOOTBALL MANAGER

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