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Президент Полесья – о военном положении: Я за то, чтобы зритель был на трибуне
Функционер хотел бы решить проблему посещения матчей
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич дал комментарий о присутствии зрителей на трибунах во время военного положения.
"Наше ПВО на таком уровне, что мы заранее знаем и они заранее знают, когда будет атака и куда.
У нас так сложилось, что у нас у стадиона, у ворот во время матчей стоят люди. Сбились там 500 человек и смотрят. На них жалко смотреть. Поэтому мы иногда открываем ворота, а там как карта ляжет.
Я за то, чтоб зритель был на трибунах. На концертах люди собираются. Несправедливо. Надо додумать и поступить так, как нужно", - сказал Буткевич.
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