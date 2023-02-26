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Металлист завершил сборы в Турции и вернулся в Украину

Премьер-лига
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Весенняя часть чемпионата команда будет базироваться на Западе Украины

Металлист завершил сборы в Турции и вернулся в Украину

Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий

Новина українською

Сборы харьковского "Металлиста" в Турции подошли к своему завершению – клуб вернулся в Украину.

В субботу, 25 февраля, "желто-синие" самолетом отправились из Антальи Будапешта, а оттуда автобусом добрались до Ужгорода. В общей сложности дорога заняла около 14 часов.

В воскресенье на харьковчан ожидает возобновительная тренировка, а с начала следующей недели команда будет готовиться непосредственно к первому официальному поединку в году. Соперником подопечных Призетко станет "Рух", матч запланирован на 5 марта.

Клуб отмечает, что основной состав "Металлиста" в весенней части сезона будет базироваться в Ужгороде, а домашним стадионом команды станет "Авангард".

Молодежная команда – "Металлист" U-19 – будет проживать на базе в поселку Середне, расположенном в 21 километре от Ужгорода. Домашней ареной для дублеров также станет "Авангард".

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В статье: Металлист (Харьков)
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